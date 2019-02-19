شكرا لقرائتكم خبر عن إقفال طرح جديد من برنامج الصكوك الحكومية السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة المالية السعودية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر فبراير 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بـ9.376 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الإصدار قُسم إلى ثلاث شرائح، بلغت الشريحة الأولى 1.805 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة ملياري ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2024.

وتبلغ الشريحة الثانية 0.274 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 5.449 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2029.

وأضافت أن الشريحة الثالثة تبلغ 7.297 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031.

وبحسب بيانات مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية بلغ حجم الصكوك التي أصدرتها الحكومة بالمملكة بالعملة المحلية نحو 88.43 مليار ريال، منذ بداية طرح هذا النوع من الصكوك، وذلك عبر 12 طرحاً بدأت في النصف الثاني من العام قبل الماضي وأغلق آخرها الخميس الماضي بحجم 3.1 مليار ريال.

وكان فهد السيف، رئيس مكتب إدارة الدين العام السعودي، قد توقع مطلع مارس الماضي إصدار صكوك عالمية للمملكة، وشريحة من السندات خلال النصف الأول من السنة الماضية.