شكرا لقرائتكم خبر عن الدار العقارية تخطط لإطلاق مشاريع جديدة في النصف الأول من 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخطط شركة الدار العقارية المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية إطلاق مشاريع جديدة خلال النصف الأول من عام 2019 .

وأوضح طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن تلك المشاريع الجديدة مماثلة لمشروع "الريمان" الذي تم إطلاقه مؤخراً في منطقة الشامخة، سواء في ذات المنطقة أو في مناطق أخرى.

ولفت إلى أن الشركة تستعد لتسليم نحو 1500وحدة سكنية جديدة خلال عام 2019، وذلك ضمن مشاريع "شمس ميرا" بجزيرة الريم، وممشى السعديات، وجواهر السعديات، بالإضافة إلى الوحدات المتبقية في وست ياس.

وذكر أن "الدار" تمتلك محفظة استثمارية، تضم أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية، حيث تصل معدلات الإشغال بالوحدات السكنية والمساحات المكتبية إلى أكثر من 90%.

وسجلت شركة الدار العقارية أرباحاً صافية بلغت 1.9 مليار درهم في عام 2018، والذي شمل تعديل قيمة محفظة إدارة الأصول بواقع 0.7 مليار درهم، وذلك مقابل صافي أرباح بلغ نحو ملياري درهم خلال عام 2017.

وبلغ صافي أرباح الشركة خلال الربع الأخير من 2018 نحو 321 مليون درهم، مقابل 144 مليوناً بالربع ذاته من عام 2017، بنمو 123%.