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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يتراجع وسط ضبابية تحيط بمفاوضات أمريكا والصين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم وسط عدم يقين في الأسواق يحيط بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وسوف تنطلق هذا الأسبوع جولة جديدة من المحادثات التجارية يحاول من خلالها مسؤولو أمريكا والصين حل نقاط الخلاف العالقة قبل تفعيل رسوم جمركية جديدة متبادلة عقب انتهاء الهدنة التجارية في مارس/آذار.
ورغم التصريحات الإيجابية التي أطلقها مسؤولون من واشنطن وبكين حول سير هذه المحادثات، إلا أن الأسواق لا يزال عالق في أذهانها ما قاله الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتثايزر" بأن الطريق لا يزال طويلاً قبل الحديث عن اتفاق تجاري شامل.
وتراجع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:47 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7541، وسجلت العملة الكندية أعلى مستوى أمام نظيرتها الأمريكية اليوم عند 0.7561، وأقل مستوى عند 0.7525.
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