الان تتابع الفصل في منازعات الأوراق المالية تعلن تقييد دعوى جماعية ضد “المعجل” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 14/6/1440هـ الموافق 19/2/2019م أن للمستثمرين المتضررين من المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل (ممن اكتتب أو اشترى أسهم الشركة قبل نشر أول قوائم مالية لها في السوق بتاريخ 12/7/2008م)، الانضمام للدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين، والتي تم قيدها لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بالحق الخاص بالمخالفات المرتكبة من بعض مسؤولي الشركة ومراجع حساباتها.

وقد أوضحت الأمانة العامة بأنه يحق للمتضررين التقدم بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً اعتباراً من تاريخ نشر الإعلان على موقع الأمانة والتي تنتهي بتاريخ 14/9/1440هـ الموافق 19/5/2019م. علماً بأن الهيئة بادرت بتسهيل إجراءات طلب الانضمام للدعوى الجماعية من خلال إضافة رابط إلكتروني على موقع الهيئة، يُسهل على المتضررين التقدم بطلباتهم دون الحاجة للحضور شخصياً.

ويتيح تنظيم (الدعوى الجماعية) الذي أقرته هيئة السوق المالية في نوفمبر 2017م، تطويروتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين فيالأوراق المالية،وتقليل تكاليف التقاضي، واختصار الجهد والمدد الزمنية بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة؛ تحقيقاًلحمايةالمستثمرينوتعزيزاًلجاذبية السوق المالية وتقليلاً لمخاطر الاستثمار فيها.

مع التنويه إلى أن الدعوى الجماعية المعلن عنها على موقع أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية تتعلق بالمستثمرين المتضررين في فترة الاكتتاب الموضحة أعلاه، حيث إن المخالفات اللاحقة لفترة الاكتتاب في أسهم شركة مجموعة محمد المعجل في شأن التضليل والتلاعب في قوائمها المالية، قد صدر قرار (ابتدائي) بشأنها من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 09/05/1440هـ الموافق 15/01/2019م بإدانة المدعى عليهم بما هو منسوب إليهم من مخالفات.

ويعتبر هذا القرار غير نهائي وقابل للاعتراض عليه أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وستعلن هيئة السوق المالية للعموم حينما يصبح القرار نهائياً.