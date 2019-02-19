"خليها تكاكي".. أسعار الدواجن تصل لـ 39 جنيهًا للكيلو ودعوات بالمقاطعة

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الدواجن خلال الأيام الماضية، قفزة كبيرة بلغت 5 جنيهات في الكيلو، ورغم عودة أسعارها في المزرعة للتراجع أمس، إلا أن السعر بقى مرتفعًا في الأسواق ليتراوح بين 30و39 جنيهًا، بحسب ما أظهرته جولة لمصراوي في عدد من الأسواق.

ودشن عدد من المواطنين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الدواجن تحت اسم "خليها تكاكي".

كانت أسعار الدواجن قفزت 5 جنيهات للكيلو جرام الواحد الأسبوع الماضي، إلا أنها تراجعت أمس إلى 28 جنيهًا بالمزرعة لتصل لما بين 30 و32 جنيهًا بالأسواق بحسب ما قاله عبدالعزيز السيد،...