شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل أمام غرفة التجارة الأمريكية: 71 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل أنه تم إنشاء محور الدخلية بتكلفة تقدر بنحو 620 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتم افتتاحة فى نهاية مارس المقبل، ومحور (باب 54) بتكلفة نحو 700 مليون جنيه، مشيرا فى كلمته بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن المحورين مهمان لتسهيل دخول وخروج البضائع من الأسكندرية.

وأشار عرفات إلي أهمية محطتى سفاجا متعددة الأغراض للحاويات والبضائع ونويبع حيث ستلعبان دورا حيويا فى إعادة إعمار العراق وسوريا، لاسيما وأن الأخيرة تقع على الخط مع المبادرة المصرية الصينية للحزام والطريق.

وقال الوزير إن خطة تطوير الموانئ البحرية التابعة لوزارة النقل والهيئة الاقتصادية لقناه السويس، تقدر بنحو 71 مليار جنيه، لافتا إلى أن تكلفة المشروعات العاجلة الخاصة بالمؤانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، والسكة الحديد، والطيران المدني، تقدر بنحو 38 مليار جنيه.

وأشار وزير النقل، إلي أنه من المتوقع إعادة تأهيل خط "أبو طرطور- قنا - سفاجا"، والذي سيلعب دورا هاماً بالتزامن مع مشروع المثلث الذهبى في الصعيد.