شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يرتفع بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل – 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، يأتي ارتفاع السهم الأخير بتداولاته على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.43% بما يعادل 0.12 نقطة ، كمحاولة لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 8.90 ، ليستهدف مستوى الدعم 8.17 استعداداً لكسره .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه