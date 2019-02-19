شكرا لقرائتكم خبر عن نيتفليكس يهاجم سقف تركيبة فنية إيجابية – تحليل – 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.61% بما يعادل -2.20 نقطة ، وذلك على اثر مهاجمة لسقف تركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج المثلث الصاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق على المدى القصير ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 357.22 ، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 386.11 كمستهدف سعري لهذا النموذج الفني المتكون .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه