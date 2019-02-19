شكرا لقرائتكم خبر عن الملخص اليومي للسوق السعودي ليوم الثلاثاء الموافق 19-2-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) يعاني منذ بداية تداولات هذا الأسبوع من الضغوط البيعية الذي أدى به إلى الانخفاض الثالث على التوالي ، فقد أغلق تداولات اليوم على انخفاض بنسبة -0.72% بما يعادل -62.09 نقطة ، بأحجام تداول 105,255,164 وبقيمة 2,335,267,556 ، وبعدد صفقات 92,184 .
وكان عدد الأسهم المرتفعة 71 سهم مقابل 104 سهم سجلوا انخفاضاً .
وانخفض أيضاً مؤشر السوق الموازي (NOMU) بنسبة بلغت -0.76% بما يعادل -26.38 نقطة ، بأحجام تداولات 56,251 ، وبقيمة بلغت 1,238,801، مع عدد صفقات 240 صفقة .
وكان أكثر مؤشرات القطاعات التي شهدت ارتفاعاً مؤشر تجزئة الأغذية (TFSI) بارتفاع بلغ قدره 0.90% بما يعادل 49.78 نقطة ، ويليه مؤشر التأمين (TISI) بارتفاع نسبته 0.84% بما يعادل 35.00 نقطة .
وعن الأسهم الأكثر تداولاً كان أولها سهم الخضري (1330) بأحجام تداولات بلغت 10,274,755 ، ويليه سهم اتحاد اتصالات (7020) بأحجام بلغت 10,014,824 .
وبالنسبة لعدد الصفقات جاء سهم اتحاد اتصالات (7020) في المركز الأول بعدد صفقات بلغ 5,283 صفقة ، ومن بعده سهم الخضري بعدد صفقات 5,019 صفقة .
أما أكثر الأسهم ارتفاعاً فكانت من نصيب سهم الصمعاني (9504) بالسوق الموازي بارتفاع بلغ نسبته 6.00% بما يعادل 3.00 نقطة ، ويليه سهم ابو معطي (9500) بارتفاع 4.46% بما يعادل 0.54 نقطة .
وأكثر الأسهم التي شهدت انخفاضاً كان أولها سهم أسيج (8150) بانخفاض بلغ نسبته -4.92% بما يعادل -1.16 نقطة ، ويليه سهم مجموعة صافولا (2050) بانخفاض -3.75% بما يعادل -1.25 نقطة .
كانت هذه تفاصيل خبر الملخص اليومي للسوق السعودي ليوم الثلاثاء الموافق 19-2-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.