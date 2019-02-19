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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة قرب أعلى مستوى فى أسبوعين وانتعاش الدولار يضغط على الأسعار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مقتربة من أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بدعم الطلب المرتفع حاليا على المعادن النفيسة ،ويضغط على الأسعار فى الوقت الحالي انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.
ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.2% حتى الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 15.82$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.79$،وسجلت الأعلى عند 15.84$ ، والأدنى عند 15.73$.
حققت أسعار المعدن الأبيض يوم الاثنين ارتفاعا بنسبة 0.25%، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجلت أعلى مستوى فى أسبوعين عند 15.85$ للأوقية ، بدعم صعود أسعار النحاس ، وتراجع الدولار الأمريكي.
تواصل معظم أسعار المعادن النفيسة ارتفاعاتها القوية ، وصعد معدن الذهب لذروة عشرة أشهر ، وسجل معدن البلاديوم مستوي قياسي جديد ، بدعم الطلب الاستثماري القوية على تلك المعادن خلال الفترة الحالية.
ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.3% ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال أربعة أيام ، مع انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط سلبا حاليا على أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.
وصعد الأسبوع الماضي الدولار الأمريكي لأعلى مستوى فى شهرين مقابل سلة من العملات ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية.
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