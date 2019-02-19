شكرا لقرائتكم خبر عن مميش: الاتفاق على تأسيس شركة لـ"المنطقة الصناعية الروسية" إبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - مميش لرجال أعمال روس: دعم كبير من القيادة السياسية للمنطقة الصناعية الروسية - موافقة الجانب الروسى على تقديم كافة الضمانات للجانب المصرى - إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة أعمال المنطقة الروسية - تجهيز الأرض لاستقبال المشروعات الروسية

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسى، ممثلاً فى مركز الصادرات الروسى، على إنشاء شركة لتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية الروسية، على أن يتم الانتهاء منها قبل إبريل المقبل، حيث وافق الجانب الروسى على تقديم كافة الضمانات المطلوبة، لضمان التزام الشركة المقرر إنشاؤها لإدارة المشروع .

وقال الفريق مميش، أنه استعرض مع الجانب الروسى، ضرورة عمل لجنة مشتركة لتسيير الأعمال، ومتابعة ما يتم إجراؤه وتنفيذه داخل المشروع، حيث سيتم عقد اجتماعات دورية للجنة المشتركة المصرية الروسية الممثلة فى الهيئة الاقتصادية، ومركز الصادرات الروسى، على أن تقام أعمالها كل شهرين ما بين القاهرة وموسكو، لمتابعة المستجدات، وتنفيذ الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة حتى الانتهاء منها.

وأضاف الفريق مميش، أن الهيئة الاقتصادية وافقت من جانبها على طلبات الجانب الروسى، التى تتمثل فى تعديل إحداثيات المنطقة وتجهيز الأرض وتحسين التربة.

وأكد الفريق مميش أن ما تم التوصل إليه خلال اجتماع اليوم هو نجاح كبير للبلدين بشكل عام، ونجاح للهيئة الاقتصادية فى مفاوضاتها مع الجانب الروسى فى هذا المشروع العملاق الذى يوفر ما يقرب من 35 ألف فرصة عمل.

ووصف الفريق الاجتماع بأنه كان مثمراً وأسفر عن كثير من نقاط الاتفاق بين الجانبين، بما يؤكد على الرؤية والمصلحة المشتركة بين الدولتين، ويعكس مدى قوة العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، ويمهد لنجاح المنطقة، مشيرا إلى إن هناك عدد كثير من الشركات الروسية مهتمة بالمنطقة الصناعية الروسية، وترغب فى إنشاء أفرع لها في مصر باعتبار المنطقة بوابة لدول أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.

وعقب انتهاء الاجتماع بين الجانبين، حضر الفريق مهاب مميش، واللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، ووفد الهيئة ورشة عمل حضرها ممثلى 200 شركة من كبرى الشركات الروسية المهتمة بالاستثمار في المنطقة، حيث تم عرض نظم وحوافز وإجراءات المنطقة ونظام الشباك الواحد، وشرح عوامل جذب المنطقة للاستثمارات المتنوعة، ومن بين هذه الشركات مجموعة Hevel Solar أكبر شركة للطاقة الشمسية المتكاملة في روسيا، حيث تسعى الشركات إلى إنشاء محطات للطاقة الشمسية تعمل على نطاق واسع، وتقديم الحلول الكهربائية المستقلة للمناطق النائية والمرافق الصناعية، ومجموعة TAIF أحد أكبر الشركات في روسيا وإقليم تتارستان والتي تعمل في مجالات الاتصالات وتكرير البترول والبتروكيماويات والتشييد والبناء، وشركة AvtoKran لإنتاج وتصنيع شاحنات الرفع، والتى يمثل إنتاجها حوالى 35 % من الإنتاج الروسى من شاحنات الرفع.