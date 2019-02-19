البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء. وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 15104 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 2438 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 19014 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 720 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 1817 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 494 نقطة.

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