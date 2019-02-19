شكرا لقرائتكم خبر عن تفاؤل محادثات التجارة يبقى أسهم أوروبا عند ذروة أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأوروبية قليلا عند الفتح اليوم الثلاثاء لكنها ظلت عند مستويات مرتفعة لم تشهدها منذ أكتوبر حيث ساعد التفاؤل بشأن محادثات التجارة الصينية الأمريكية فى الإبقاء على المعنويات عالية رغم بعض النتائج المخيبة للآمال من شركات مثل مجموعة بى.اتش.بى وبنك اتش.اس.بى.سى.

وفي الساعة 0829 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبى منخفضا 0.2% مع بقاء معظم البورصات الأوروبية شبه مستقرة. تستضيف واشنطن اليوم الثلاثاء جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة والصين لتسوية حربهما التجارية.

وكان اتش.اس.بى.سى من بين الأسهم المنخفضة التى دفعت المؤشرات للتراجع حيث جاءت نتائج البنك مخيبة للآمال بفعل ارتفاع التكاليف وتراجعات الأسهم التى نالت من نشاط التداول.

وخفض بنك أوف أمريكا ميريل لينش تصنيفه للسهم إلى "محايد" عقب إعلان النتائج، قائلا إن فرص صعوده "محدودة". ونزل مؤشر قطاع البنوك 0.8%.