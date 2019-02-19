80 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وكازاخستان العام الماضي

قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وكازاخستان بلغ العام الماضي 80 مليون دولار بزيادة قدرها 29% مقارنة بعام 2017 والذي بلغ 62 مليون دولار.

وأضاف “نصار”، أن الصادرات المصرية تمثل 80% من إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين، جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع أرمان اسيجالييف سفير كازاخستان بالقاهرة، اليوم الثلاثاء.

وأشار نصار إلى وفود بعثة تجارية مصرية إلى دولة كازاخستان مطلع شهر مارس المقبل لاستعراض فرص التعاون الاقتصادي المشترك في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.

وأضاف الوزير، أن الزيارة تستهدف تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص بالبلدين وبحث فرص التكامل الصناعى بين مصر وكازاخستان خاصة وأن البلدين يمتلكان فرصا وإمكانات صناعية كبيرة.

وأوضح، أنه يجري التنسيق حالياً بين الحكومتين المصرية والكازاخية لإنشاء مركز تجاري مصري بالعاصمة أستانة لتعزيز تواجد المنتج المصري بالسوق الكازاخي ،لافتاً إلى أنه جاري العمل أيضاً على تنفيذ خطة لتعزيز التعاون الصناعي بين مصر وكازاخستان من خلال إنشاء مشروعات استثمارية بنظام الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.

وقال أرمان اسيجالييف، سفير كازاخستان بالقاهرة، إن مصر تمثل الشريك الرئيسي لكازاخستان بالوطن العربي وأكبر شريك تجاري بقارة إفريقيا.

وأشار اسيجاليف إلى أن السوق المصري يمثل محوراً هاماً لنفاذ الصادرات الكازاخية لأسواق قارة افريقيا ودول الشرق الأوسط. لافتاً إلى أهمية استئناف التعاون بين البلدين في مجال إستيراد القمح الكازاخي.

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