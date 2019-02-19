شكرا لقرائتكم خبر عن الحديد "الاستثمارى" يعاود التراجع 200 جنيه للطن.. واستقرار الأسمنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الحديد الاستثمارية عاودت التراجع بحوالى 200 جنيه للطن اعتبارا من مطلع الأسبوع الجارى، لتخسر الزيادة التى اكتسبتها الأسعار قبل أسبوع نتيجة عدم تقبل السوق للزيادة.

وأوضح الزينى لليوم السابع أن التعاقدات التى يستورد من خلالها مصانع الحديد الاستثمارية، مازالت قديمة أى لم تتم بالأسعار الجديدة المرتفعة للبيليت، مؤكدا أن تراجع الطلب وانخفاض السيولة أجبر المصانع الصغيرة على تخفيض الأسعار من جديد، فى حين لم تتأثر أسعار المصانع الكبرى بالزيادة العالمية.

وجدير بالذكر أن مصانع الحديد الاستثمارية هى التى تقود فقط بمرحلة الدرفلة أى إنتاج حديد التسليح من البيليت، وتعتمد على استيراد البيليت (حديد نصف مصنع) من الخارج.

ويتراوح سعر بيع الحديد تسليم أرض المصنع ما بين 11 – 1.600 ألف جنيه للطن، ويصل السعر للبيع التجارى ما بين 11.200 – 11.700 ألف جنيه، ويصل السعر إلى المستهلك بقيمة 11.350 – 11.800 ألف جنيه للطن.

وتوقع الزينى عودة الأسعار العالمية للانخفاض فى مارس المقبل، حيث يقل جمع الخردة فى شهرى يناير وفبراير بسبب البرودة، ويعاود النشاط فى مارس، لافتا إلى وجود حالة ركود عالمى وزيادة فى المعروض من الصلب.

وبالنسبة للأسمنت فتشهد الأسعار استقرارا وتتراوح ما بين 700 – 750 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، ويصل سعر البيع التجارى ما بين 800 – 830 جنيها للطن، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 800 – 850 جنيها للطن، أما أسمنت التشطيبات فيتراوح سعره ما بين 600 – 650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، ويصل إلى المستهلك بسعر 700 – 750 جنيها للطن.