شكرا لقرائتكم خبر عن اس-أويل تورد منتجات بقيمة 2.32 مليار دولار لوحدة لأرامكو السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت اس-أويل، ثالث أكبر شركة تكرير فى كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء إنها وقعت عقدا لبيع ما قيمته الإجمالية 2.61 تريليون وون (2.32 مليار دولار) من المنتجات النفطية المكررة إلى ذراع التجارة لشركة أرامكو السعودية.

وقالت اس-أويل، التى أكبر مساهميها أرامكو نفسها، فى إفصاح تنظيمى إنها ستورد ما يصل إلى 17 مليون برميل من الديزل وحتى 13 مليون برميل من النفتا وما يصل إلى 12 مليون برميل من وقود الطائرات إلى أرامكو التجارية سنغافورة بموجب العقد السارى بين أول يناير والحادى والثلاثين من ديسمبر 2019.