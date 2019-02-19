الربط الخليجي يناقش تسريع تجارة الطاقة وتفعيل آليات كفاءة الخدمات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الكويت

ناقش منتدى تجارة الطاقة الكهربائية الخامس في الكويت، تسريع خطوات تجارة الطاقة في منطقة الخليج وتفعيل الآليات الضرورية لرفع كفاءة خدمات الكهرباء في المنطقة وتقليل انقطاعها إلى الحد الأدنى من خلال التنسيق الوثيق بين جميع الأطراف المعنية في دول الخليج.

وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات من أهمها، البدء بمبادرات تساعد على تمكين شركات وهيئات ومؤسسات دول مجلس التعاون من تفعيل منصة تجارة الطاقة للتمكن من الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية والمتاجرة بها بشكل اقتصادي.

ويعد المنتدى الذي جاء بعنوان «تطوير أسواق الطاقة لدعم الانتعاش الاقتصادي في مجلس التعاون»، ونظمته هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أحد الفعاليات البارزة التي تنظمها الهيئة ضمن مبادراتها الاستراتيجية لتحفيز تبادل وتجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون لتحقيق المزيد من الوفورات والمكاسب الاقتصادية لقطاع الطاقة الكهربائية.

ويجمع المنتدى نخبة من صناع السياسات ونخبة من خبراء تجارة الطاقة حول العالم، وخبراء القطاعات ورواد التكنولوجيا، كما يوفر منصة تتيح للمشاركين تبادل الخبرات والتعرف على التطورات التي تمر بها صناعة الطاقة وسبل التكيف مع التحديات واغتنام الفرص الناشئة في تجارة الطاقة.

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