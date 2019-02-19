السعودية تستكشف خبرة باكستان في الآثار والمتاحف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل منال سجيني _ مكة المكرمة

تمتلك باكستان على أراضيها تاريخا عريقا في المتاحف والآثار التي يزيد عمرها عن مليوني عام، وخبرة واسعة في عمليات البحث عن الآثار ودراستها. وسيسهم التعاون بين السعودية وباكستان في مجال الآثار والمتاحف بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية وإدارة علم الآثار والمتاحف في جمهورية باكستان الإسلامية في تبادل الخبرات؛ للحفاظ على التراث الوطني وإنشاء المتاحف التاريخية والفنية وإدارتها وتحويل المواقع الأثرية إلى مناطق جذب سياحي.

وهنا تستعرض «مكة» أهم المواقع الأثرية والمتاحف التي تميزت بها باكستان بحسب ما أوردته مواقع تاريخية وسياحية متخصصة.

أبرز المواقع الأثرية في باكستان:

(بحسب الترتيب الزمني)

1 العصر الحجري القديم:

تتوافق الآثار المكتشفة في إقليم البنجاب التابعة لثقافة ماقبل سوانيان الباكستانية مع ثقافة أولدوان التي تعود إلى الفترة قبل 2.6 مليون عام إلى 1.7 مليون عام حيث استخدم الإنسان الأول أدوات حجرية بسيطة.

2 العصر الحجري الحديث:

يعود تاريخ مستوطنة مهرغاره بأقليم بلوشستان إلى الفترة بين 7000 قبل الميلاد و2000 قبل الميلاد استنادا إلى الحفريات الأثرية التي أجريت بين عامي 1974 و1985 التي ضمت أقدم الفخاريات في آسيا الجنوبية.

3 العصر البرونزي:

اكتشف في جنوب قرية هارابا بإقليم البنجاب مجرى قديم لنهر رافي الذي تعود بداياته إلى نهاية الألف الثالث قبل الميلاد أي إلى العصر البرونزي. كما تعد قرية رحمان دهيري أحد أقدم المراكز الحضرية في جنوب آسيا بتاريخ يعود إلى 3300 قبل الميلاد.

4 العصر الحديدي:

صنف اليونيسكو مدينة تاكسيلا الأثرية كموقع تراثي عالمي عام 1980 لكونها مدينة يعود أصلها إلى نحو 1000 قبل الميلاد وتنافست عليها إمبراطوريات عدة منذ زمن الإمبراطورية الأخمينية في القرن السادس قبل الميلاد تليها تباعا الإمبراطورية الماورية والهندو اليونانية والهنود السكيثيون والكوشان.

5 العصور الوسطى

تمتلك مملكة غاندرا الهندية القديمة في المنطقة الشمالية الغربية من باكستان تاريخا يمتد من عام 127 ميلادية شملت وادي بيشاور وامتدت فيما بعد إلى كل من مدينة تاكسيلا ومنطقة جلال أباد في أفغانستان.

6 العصر الإسلامي

تعد مدينة الديبل مدينة عريقة في السند جنوبي باكستان حيث دخل الإسلام منها إلى جنوب آسيا، وتعرف حاليا بمدينة كراتشي. فيما تميزت مدينة المنصورة بكونها العاصمة التاريخية للخلافة الإسلامية في السند خلال القرن الثامن تحت الخلافة الأموية من عام 711 حتى عام 1006 ميلادية.

أهم المتاحف في باكستان:

1 نصب باكستان التذكاري

أنشئ عام 2007

نصب تذكاري وطني يمثل وحدة الشعب الباكستاني، ومتحف تراثي يقع في إسلام أباد، يضم متحف الشمع الذي يصور الأحداث المهمة المؤدية إلى الحركة الباكستانية، ومكتبة مرجعية، وأرشيفا سمعيا بصريا، وقاعة مؤتمرات.

2 قصر المهاتة

1927

بنى القصر رجل أعمال من هندو مارواري خلال العصر الحديث في راجستان كمنزل صيفي له في كراتشي، ثم اشترته حكومة السند لتحوله إلى متحف مخصص لفنون باكستان عام 1995. واستضاف المتحف عددا من المعارض، منها الخرائط والمطبوعات النادرة والخزف التقليدي الباكستاني.

3 متحف لاهور

1865

أنشئ في لاهور خلال الفترة الاستعمارية البريطانية واشتهر بمدفع زمزمه أو مدفع كيم الذي صنع عام 1762 بكونه أضخم مدفع مجوف، إضافة إلى مجموعته الواسعة من فنون المملكة الهندية الإغريقية ومملكة غاندارا.

4 متحف تاكسيلا

1918

يعد موطنا لمجموعة كبيرة من فنون مملكة غاندارا التي يعود تاريخها من القرن الأول إلى القرن السابع الميلادي، والمكتشفة من أنقاض مدينة تاكسيلا الأثرية والتي يتجاوز عددها 4 آلاف قطعة من الفخار والفضة والذهب والحديد والأحجار الكريمة.