شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 -2-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، 19 -2-2019، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 646 جنيها للجرام عقب ارتفاع طفيف للأسعار أمس بقيمة جنيه واحد فقط. وأصبحت أسعار الذهب كالتالى: وأصبحت أسعار الذهب كالتالى: سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 553 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 646 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 24 سجل 738 جنيهًا للجرام . سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5168 جنيها. الأوقية : 1326 دولارا. أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد. أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها ”الخليج 365”، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية. أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص ”الخليج 365” على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 -2-2019 فى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.