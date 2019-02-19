شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط هبوط 10 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% خاسرا عدد 5.73 نقطة ليصل إلى مستوى 8564.10 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.71% خاسرا عدد 24.52 نقطة ليصل إلى مستوى 3427.60 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 11.5 مليون سهم بقيمة 193 مليون ريال، وارتفعت أسهم 48 شركة، فيما تراجعت 69 شركة. وتراجع 10 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.35%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.32%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.24%، ثم قطاعى الاستثمار والتمويل والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.21%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.09%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.06%.

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط هبوط 10 قطاعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.