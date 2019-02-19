شكرا لقرائتكم خبر عن الين يضعف مع تلميح بنك اليابان لتيسير محتمل واليورو يقلص مكاسبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الدولار أمام الين اليوم الثلاثاء، بعدما أثار محافظ بنك اليابان المركزي احتمال زيادة التيسير النقدي، بينما انحسرت موجة الارتفاع الأخيرة لليورو مع عودة التركيز على التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة.

وزاد الدولار إلى 110.615 ين من المستوى المنخفض 110.45 ين الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

وقال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا أمام البرلمان، إن البنك مستعد لزيادة التحفيز إذا أضر صعود الين القوي بالاقتصاد وحال دون بلوغ مستوى التضخم الذي يستهدفه عند 2%.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، عند 96.914 بعدما ختم الجلسة السابقة دون تغيير.

وكانت الأسواق المالية الأمريكية مغلقة أمس الاثنين بمناسبة عطلة يوم الرؤساء.

وانخفض اليورو 0.15 % إلى 1.1297 دولار. وكانت العملة الأوروبية الموحدة ارتفعت 0.16 % في الليلة الماضية، مبتعدة عن أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر البالغ 1.1234 دولار.

كان اليورو تلقى دعما من تحسن معنويات المستثمرين مع زيادة التوقعات بانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعدما أعلن كلا الجانبين عن إحراز تقدم في المحادثات.

ويعقد صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي اجتماعهم المقبل في السابع من مارس ، حيث من المتوقع أن يقلصوا تكهنات النمو والتضخم في الوقت الذي تعاني فيه منطقة اليورو من أشد تباطؤ في نحو 5 سنوات.

وتراجع الدولار الاسترالي 0.2 % إلى 0.7113 دولار أمريكي، بعدما نشر بنك الاحتياطي الاسترالي (البنك المركزي) اليوم محضر اجتماعه بخصوص السياسة النقدية.