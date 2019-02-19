شكرا لقرائتكم خبر عن شركات إيطالية تقرر ضخ استثمارات جديدة بمصر فى مجالات الطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عدة لقاءات مع شركات إيطالية، خلال زيارتها إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث أعلنت عدد من الشركات رغبتها فى توسيع استثماراتها فى مصر، والدخول فى مشروعات استثمارية جديدة فى مجالات الطاقة المتجددة والنقل والصناعة بعد الإصلاحات التشريعية الأخيرة والتى ساهمت فى توفير المناخ المناسب للاستثمارات فى مصر، ولكونها بوابة لقارة إفريقيا فى ظل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الإفريقى.

والتقت الوزيرة، مع جوزيبي دي بيني، رئيس مجلس إدارة شركة ايطالجين، حيث تم بحث استثمار الشركة فى مجال الطاقة المتجددة، وأعربت الوزيرة، عن ترحيب الحكومة برغبة الشركة الإيطالية فى الاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر، مشيرة إلى التنسيق مع وزارة الكهرباء لزيادة الاستثمارات فى هذا المجال فى إطار اهتمام الدولة المتزايد باستغلال موارد مصر الضخمة وإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة وضمان استدامتها.

وبحثت الوزيرة، مع أندريا فينيتسيا، المدير العام لمجموعة مكافارى، زيادة استثمارات المجموعة فى مصر، فى مجال البنية الأساسية، وأوضح "فينيتسيا" أن مجموعة مكافارى هى مجموعة إيطالية متعددة القطاعات تستثمر فى الطاقة المتجددة ، والبيئة، والأغذية والزراعة، والعقارات، فى نحو 100 دولة، وفى هذا الأطار، أكدت الوزيرة أن الحكومة تشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة فى مجال البنية الأساسية لكونه ركيزة التنمية.

والتقت الوزيرة، بالمهندس ماركو زيجون، رئيس شركة جيترا الإيطالية، والذى أوضح رغبة شركته فى زيادة استثماراتها فى مصر من خلال إنشاء شراكات مع شركات مصرية فى مجال الطاقة.

وناقشت سحر نصر ، مع جيوفاني روكا، النائب الأول لشركة فيروفي ديلو ستاتو الإيطالية، وهى المسئولة عن تشغيل شبكة السكك الحديدية الإيطالية، التعاون فى الاستثمار فى تطوير قطاع النقل فى مصر.

كما التقت ستيفانو ياناكوني، مدير الشرق الأوسط وغرب إفريقيا بشركة مابى الإيطالية، والذى أوضح أن شركته تستثمر فى 35 دولة، وتعمل حاليا على إنشاء مصنع جديد بمصر لتصنيع الكيماويات المستخدمة فى مواد الطلاء.





وبحثت الوزيرة، مع امبرتو سارنو نائب رئيس شركة اى سى بويلر الإيطالية، المشروعات المستقبلية التى ترغب الشركة فى الاستثمار فيها فى مصر فى المجالات المساعدة لإنتاج الطاقة.

والتقت جوزيبي اوكو، رئيس البنية التحتية بشركة سايبم الإيطالية للخدمات النفطية، والذى أوضح أن مصر تعد دولة استراتيجية بالنسبة لشركته.