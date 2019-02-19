شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 5 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 5 قطاعات.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.41% رابحا عدد 22.120 نقطة ليصل إلى مستوى 5208.21 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.59% رابحا عدد 31.990 نقطة ليصل إلى مستوى 5453.85 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.05% رابحا عدد 2.390 نقطة ليصل إلى مستوى 4759.72 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 47.9 مليون سهم بقيمة 6.5 مليون دينار كويتى عبر 1614 صفقة.
وارتفعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.95%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.61%، ثم قطاعى التأمين والصناعة بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.06%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.91%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.28%.
وجاء سهم "تمدين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 13.52%، تليه سنرجى بنسبة 4.84%، ثم اكتتاب بنسبة 4.59%، فيما تصدر سهم "أركان" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.47% ثم بيت الطاقة بنسبة 5.71%، ثم وثاق بنسبة 5.51%.
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