الان تتابع اليوم.. جولة جديدة من محادثات التجارة الأمريكية الصينية تبدأ في واشنطن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

قال البيت الأبيض إن جولة جديدة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين ستبدأ في واشنطن الثلاثاء، وستعقد جلسات متابعة على مستوى أعلى في وقت لاحق من الأسبوع.

وتأتي المحادثات عقب جولة مفاوضات اختتمت في بكين الأسبوع الماضي دون التوصل لاتفاق، لكن المسؤولين قالوا إنها أحرزت تقدما بشأن قضايا شائكة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن المحادثات تهدف إلى “إجراء تغييرات هيكلية ضرورية في الصين تؤثر على التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وسيناقش الجانبان أيضا تعهد الصين بشراء كمية كبيرة من السلع والخدمات من الولايات المتحدة”.

وستبدأ المحادثات الأعلى مستوى يوم الخميس وسيقودها الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر وهو مناصر قوي للضغط على الصين لإنهاء ممارسات تقول الولايات المتحدة إنها تشمل النقل القسري للتكنولوجيا من الشركات الأمريكية وسرقة الملكية الفكرية.

بينما أكدت الصين، التي تنفي انخراطها في هذه الممارسات، أن نائب رئيس الوزراء ليو خه سيزور واشنطن يومي الخميس والجمعة لإجراء المحادثات.

وقال البيت الابيض إن وزير الخزانة ستيفن منوتشين ووزير التجارة ويلبور روس والمستشار الاقتصادي لاري كودلو والمستشار التجاري بيتر نافارو سيشاركون أيضا في المحادثات.

ومن المقرر زيادة الرسوم الأمريكية على واردات قيمتها 200 مليار دولار من الصين إلى 25% من 10% إذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول الأول من مارس المقبل.