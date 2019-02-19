شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يتجه نحو أهداف ممتدة – تحليل - 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الداش كوين من تحقيق هدفنا المنتظر عند 85.20 وتجاوزه ليستقر فوقه الآن، مما يفتح الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة على المدى القصير، حيث يتواجد الهدف التالي عند 92.00.

القناة الصاعدة تنظّم الموجة الصاعدة المقترحة، ويحصل السعر على إشارات إيجابية من المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك، وبالتالي، فإن هذه العوامل تدعم فرص استمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 85.20 يمثل شرط أولي لمواصلة الارتفاع المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 80.00 والمقاومة 92.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد