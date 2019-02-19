شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يلامس مقاومة القناة – تحليل - 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر اللايتكوين بملامسة هدفنا المنتظر عند 48.20 ويجد مقاومة قوية هناك، ليظهر بعض الميل الهابط الطفيف الآن، لكن المتوسط المتحرك 50 يدعم السعر بشكل إيجابي، ليعزز فرص اختراق المستوى المذكور وامتداد الموجة الصاعدة لتصل إلى 56.45 كمحطة رئيسية تالية.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 42.75 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 52.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد