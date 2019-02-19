شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يواصل تحقيق الأهداف – تحليل - 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر الإيثريوم الارتفاع يوم أمس ليلامس هدفنا الثاني المتوقع عند 154.00، ولا يزال التأثير الإيجابي لنموذج الرأس والكتفين المقلوب فعالاً، بانتظار اختراق المستوى المذكور للتوجه نحو 170.76 كمحطة تالية.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد لهذا اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 137.24.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 140.00 والمقاومة 170.76

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد