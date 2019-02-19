شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يحقق الهدف – تحليل - 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر البتكوين صعوداً بشكل قوي يوم أمس لينجح بتحقيق هدفنا المنتظر عند 3920.00، والذي يمثّل مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للانخفاض الذي تم قياسه من 6555.00 إلى 3107.00، ويحصل السعر على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، ليدعم فرص اختراق المستوى المذكور وامتداد الموجة التصحيحية الصاعدة لتستهدف مستوى 4224.00 كمحطة تالية.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة ما لم يفشل السعر باختراق 3920.00 ويرتد هبوطاً ليكسر مستوى 3810.00 ويستقر دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3720.00 والمقاومة 4200.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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