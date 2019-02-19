شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي تحت الضغط السلبي – تحليل - 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي هبوطاً بعد ملامسة مقاومة القناة الفرعية الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليكسر مستوى 0.7135 ويستقر دونه، ونعتقد بأن القناة المذكورة تشكّل نموذج علم استمراري هابط، مما يعني بأن كسر 0.7085 سيفعّل التأُثير السلبي لهذا النموذج ويضغط على السعر للانخفاض نحو مناطق 0.7000 مبدئياً.

بالمقابل، يظهر مؤشر ستوكاستيك إشارات إيجابية قد تحمي السعر من تكبّد مزيد من الخسائر، مما يجعلنا نفضل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن يؤكد السعر كسر الدعم المذكور أعلاه أو اختراق المقاومة 0.7165، مع الإشارة إلى أن اختراق هذه المقاومة سيدفع السعر لتحقيق مكاسب تصل إلى 0.7220 ثم 0.7300.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7050 والمقاومة 0.7165

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي