شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجمع العزم الإيجابي – تحليل - 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الفضة فوق خط الاتجاه الصاعد الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يكتسب العزم الإيجابي بشكل ملحوظ ويقترب من مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الموجة التصحيحية الصاعدة المتوقعة للفترة القادمة، والتي تستهدف مستوى 16.00 بشكل رئيسي.

وبالتالي، نحن نرجح استمرار سيطرة الاتجاه الصاعد لهذا اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 15.62.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.60 والمقاومة 16.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد