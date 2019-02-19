شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات دبي الوطني يتعاون مع "نقودي" لتسهيل دفع الرسوم الحكومية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عقد بنك الإمارات دبي الوطني ، اتفاقية شراكة جديدة مع "نقودي" "بوابة المدفوعات ومزود الخدمات المالية" بدولة الإمارات من ابتكار «إماراتك».

وبحسب بيان أطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن تلك الشراكة تهدف إلى تمكين الشركات من إجراء المدفوعات الإلكترونية بمنتهى السهولة؛ لدفع رسوم مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية.

وتتيح الشراكة لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني، فرصة الاستفادة من خدمات إضافة الرصيد للمحفظة الإلكترونية والمدفوعات بواسطة القسائم الإلكترونية، التي توفرها "نقودي" عبر منصة "سمارت بيزنس" التابعة للبنك، وإجراء المدفوعات الإلكترونية بسهولة، لقاء الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية.

وكشف بنك الإمارات دبي الوطني في أكتوبر الماضي عن توقيعه اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة هورتون ووركس بهدف بناء منصة بيانات مؤسسية موثوقة وآمنة.

يذكر أن البنك حقق صافي ربح بلغ 10 مليارات درهم خلال العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 8.3 مليار درهم خلال العام 2017.

وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي نحو 17.4 مليار درهم في 2018، مقابل 15.5 مليار درهم خلال العام 2017.