شكرا لقرائتكم خبر عن "دبي الوطني كابيتال" مستشاراً مالياً لـ"الإمارات للتنمية" بإصدار سندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عيّن مصرف الإمارات للتنمية شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني مستشاراً مالياً، ومنسقاً عالمياً مشتركاً مع "ستاندرد تشارترد" لترتيب سلسلة اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبيل بيع محتمل لسندات مقومة بالدولار وبالحجم القياسي لأجل خمس سنوات.

واختار "الإمارات للتنمية " الإمارات دبي الوطني كابيتال، والبنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك ستاندرد تشارترد كمديري ترتيب مشتركين لهذا الإصدار، بحسب وكالة رويترز.

ووفقا للوكالة، سيلتقي ممثلون عن البنك بالمستثمرين في آسيا والإمارات ولندن ابتداءً من 20 فبراير الجاري.

وكان يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، قد كشف في وقت سابق عن استعداد المصرف لبيع سندات تصل إلى 750 مليون دولار (2.75 مليار درهم)، في أول إصدار لأوراق دين منذ انطلاقته عام 2015، ليكون بذلك أول بنك إماراتي يطرح سندات في ظل قانون الدين الجديد.

وعلى صعيد، شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال فقد كشفت في وقت سابق عن نجاحها في تنسيق صفقة قرض مزدوج لشركة دايوو للهندسة والبناء الكورية.

كما يشار إلى أن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني نجحت في نوفمبر الماضي في تنسيق صفقة قرض مزدوج لبنك توركي فاكيفلار بنكاسي"فاكيفبنك" التركي.