شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأدنى له في أسبوع أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 11 من شباط/فبراير الجاري أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:52 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 110.63 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.62 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.70، بينما حقق الأدنى له عند 110.45.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس اتساعاً إلى 59 مقابل 58 في كانون الثاني/يناير الماضي، وتتطلع الأسواق غدا الأربعاء للكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخير، والذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% والمضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات.