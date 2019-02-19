شكرا لقرائتكم خبر عن شركة داماك العقارية دبي (DAMAC) يتداول في اتجاه عرضي -تحليل صباحي- 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 1.26 درهم، في ظل استمرار تحرك السهم في نطاق ضيق على المدى القصير وبشكل عرضي ما بين مستوى 1.10 ومستوى 1.30 درهم، ومع استمرار تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، لذلك نتوقع ان يشهد السهم بعض التذبذب بين المستويين المذكورين حتى اختراق احدهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.22 وبين مستوى المقاومة هو 1.33 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد