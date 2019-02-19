شكرا لقرائتكم خبر عن أرابتك القابضة (ARTC) يتجه لاسفل -تحليل صباحي- 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير، حيث انهى تداولات امس الأثنين منخفضا عند مستوى 2.02 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لخط اتجاهه الهابط متوسط الأجل وذلك خلال بداية الشهر الحالي، لذلك نتوقع ان يحافظ السهم على اتجاه الهابط للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 1.95 درهم كمستوى اول ثم 1.80 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.10 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.98 درهم وبين مستوى المقاومة هو 2.04 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط