شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف السلام - البحرين (SALAM_BAH) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 0.88 درهم، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، وليعود مرة أخرى اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعد إشارة سلبية، ويتقرب السهم حاليا من مستوى الدعم الحالي عند 0.85 درهم، والذي في حالة اختراقه فسيواصل السهم حركته الهابطة لمستوى الدعم التالي عند 0.73 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.84 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.90 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط