شكرا لقرائتكم خبر عن ان ديجيتال (AAN) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال جلستي الاحد والاثنين الماضيين، حيث اغلق امس عند مستوى 0.256 درهم، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 0.24 درهم، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما تجاوز السهم القناة الهابطة طويلة الأجل، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه لمستوى المقاومة 0.29 درهم، شرط ثبات السهم اعلى مستوى 0.24 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.24 وبين مستوى المقاومة هو 0.28 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد