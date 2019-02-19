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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الاتحاد الوطني (UNB) يعوض خسائر الاسبوعين-تحليل صباحي- 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض السهم خسائره التي حققها خلال أسبوعين، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 5.25 درهم، وذلك بعدما لامس خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، والذي يشكل دعما، كما يلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع ان يساهم ذلك في دفع السهم لاعلى لمستوى المقاومة الهام عند 5.50 درهم كمستوى اول وذلك خلال الأيام القادمة، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 5.10 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.17 وبين مستوى المقاومة هو 5.38 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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