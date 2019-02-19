شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يخسر مكاسب الاحد -تحليل صباحي- 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاحد الماضي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 5039 نقطة، وذلك بعدما اقترب من متوسطه المتحرك لـ 10 يوم، حيث استهل الجلسة عند مستوى 5069 نقطة، ليعود بذلك اسفل مستوى المقاومة 5050 نقطة، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر "Money Flow Index" نلاحظ استمرار الميل الهابط لذلك نتوقع ان يعمق المؤشر من عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 4940 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5070 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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