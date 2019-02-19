شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل صباحي – 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ينخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) للجلسة الثانية على التوالي ، وذلك كمحاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.26% بما يعادل -22.18 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . ولذلك نحن مازلنا نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 8910.00 ، طيلة ثبات الدعم 8448.02 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8448.02 ومستوى المقاومة 8910.00 . عدد أسهم الشركات الرابحة 40 عدد أسهم الشركات الخاسرة 131 عدد أسهم الشركات الثابتة 17 عدد أسهم الشركات المتداولة 188

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