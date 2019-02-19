شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لمناقشة «سبل تفعيل النقل العام» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

تنظم هيئة النقل العام بالشراكة مع فرع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم ورشة بعنوان «من التخطيط إلى التطوير.. سُبل تفعيل النقل العام في جدة»، بحضور رئيس هيئة النقل العام د. رميح الرميح ومشاركة خبراء محليين ودوليين.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله المطيري، أن الورشة تهدف إلى استعراض التجارب وتبادل الخبرات، بين الهيئات المنظمة للنقل العام والمشغلين والصانعين، إضافة إلى استعراض آخر مستجدات التطوير في صناعة النقل العام، مؤكدا حرص الهيئة على شراكتها مع المنظمات الدولية المتخصصة، ومراكز الأبحاث المتقدمة لمواكبة كل جديد ولوضع المملكة على خارطة الفعاليات الدولية في هذا المجال، لا سيّما وأنّ صناعة النقل أحد المقومّات الرئيسة والمرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جهته أوضح مدير إدارة تنمية التنقل الجماعي بهيئة النقل العام م. عثمان العثمان، أن الندوة سوف تستعرض أكثر من 16 ورقة عمل، حيث ستبدأ باستعراض نتائج أعمال فرع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعامين 2017 و2018، وخطة عمل 2019 و2020، لتنطلق بعد ذلك أعمال الجلسة الأولى المخصصة للنقل العام في المملكة تنظيما وتنفيذا وتشغيلا، تلي ذلك الجلسة الثانية التي تستعرض الأساليب غير التقليدية في مجال النقل، ومن ثم الجلسة الثالثة التي تتحدث عن سُبل تفعيل النقل العام على أرض الواقع، وبما يكفل الاستدامة.