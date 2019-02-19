شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية للكهرباء»: 3 مبادرات لدعم التصنيع المحلي والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أن إستراتيجية برنامج «بناء» لتوطين صناعات الكهرباء تتضمن ثلاث مبادرات رئيسية، تهدف إلى تشجيع ودعم التصنيع المحلي. وتركز المبادرة الأولى على تطوير سياسات وآليات لدعم وتحفيز المصنعين والمقاولين المحليين، فيما تتناول المبادرة الثانية وضع سياسات وآليات لدعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعمل من خلال المبادرة الثالثة على تحديد الفرص الاستثمارية للصناعة والخدمات.

وأطلقت «السعودية للكهرباء» برنامج «بناء» لبناء وتوظيف القدرات الوطنية، انطلاقا من اهتمام الشركة بتعظيم المحتوى المحلي وتحفيز الشركات الوطنية في مجال الكهرباء؛ للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتسعى الشركة، من خلال إستراتيجية توطين صناعات الكهرباء «بناء» الخاصة بالمقاولين، إلى الاعتماد على تطوير سياسات وآليات لدعم وتحفيز المقاولين المحليين.