الإمارات وأمريكا تُعززان الأمن الغذائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد كين آيسلي، مدير الخدمات الزراعية الخارجية في وزارة الزراعة الأمريكية، أن هناك جهوداً حثيثة يتم القيام بها من قبل الولايات المتحدة، بالتعاون مع الإمارات، في ما يتعلق بالسلامة الغذائية، وهناك تنسيق يتم بين وكالة الأمن الغذائي الأمريكية، وبلدية دبي، يتعلق بمعايير تقييم الغذاء وسلامته من الناحية الصحية، ويتم تمرير العديد من شهادات التقييم التي تتعلق بالموضوع بين الطرفين، وهذه هي الجزئية الكبرى في التعاون بين البلدين في موضوع الأمن الغذائي.

وقال آيسلي في تصريحات ل«الخليج» على هامش معرض «جلفود»: «بلغ حجم صادرات الغذاء الأمريكية إلى دول الخليج 11 مليار درهم في 2018، منها 4.4 مليار للإمارات ومثلها للسعودية، وهناك مساحة للنمو في الوقت القريب بدرجة أكبر، فسوق الإمارات قوي جداً، ونحاول بدرجة كبيرة أن تكون مشاركتنا بحجم هذا المعرض الكبير الذي يعتبر من أكبر 10 معارض في العالم، من حيث قيمة المبيعات. ونسعى باستمرار إلى رفع عدد الشركات المشاركة التي بلغت هذا العام 200 شركة، بنمو 10%، مقارنة بنسخة العام الماضي».

وأوضح آيسلي أن الولايات المتحدة تتمنى أن يكون هناك نمو في كمية الصادرات والواردات ما بين البلدين في قطاع الأغذية، لكن الأمر يتعلق بالأمور اللوجستية في كثير من الأحيان، حيث إن هناك كثيراً من المواد الغذائية التي تصدرها أمريكا تستهدف أسواقاً أقرب. ومع ذلك فهناك عمل حثيث لإيجاد طرق تعمل على رفع نسبة الصادرات الأمريكية من الغذاء إلى الإمارات ودول الخليج، والوجود بشكل أكبر في المعارض الغذائية التي تنظم في هذه المنطقة.

وحول توجه الولايات المتحدة إلى فرض رسوم جمركية على قطاعات معينة، أكد آيسلي أن الإدارة الأمريكية ترى أن الطريقة المثلى للتجارة في قطاع الأغذية، هي أن تكون حرة ومفتوحة بدون أي قيود، «وليست لدي معلومات حول أي نية لفرض أية رسوم جمركية أو تعريفات على الواردات الأمريكية في هذا القطاع من الإمارات».