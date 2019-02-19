شكرا لقرائتكم خبر عن «مواصفات» داعم وشريك لمؤتمر الطاقة العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” وقعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس اتفاقية دعم وشراكة لفعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمي- أبوظبي 2019، مع اللجنة المنظمة للمؤتمر، وقام بالتوقيع كل من الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، وعبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

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