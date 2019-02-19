شكرا لقرائتكم خبر عن «قطارات الاتحاد» ترشح شركات لعقد بناء منشآت الشحن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلبت شركة قطارات الاتحاد من شركات المقاولات ذات الاختصاص تقديم عروضها قبل 28 فبراير /‏شباط الجاري للترشح لمناقصة عقد تصميم وبناء منشآت شحن البضائع في شبكة قطارات الاتحاد. وذكرت «ميد» أن الشركة اشترطت في المتقدمين توفر الخبرة الكافية في مناولة الشحنات السائبة،و تحميل الشحنات وتفريغها وإدارة منشآت الشحن وصيانتها إضافة إلى خبرات أنظمة القطارات والأعمال الأرضية.

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