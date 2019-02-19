تأسيس «إينوك مصر» بالشراكة مع «بروسيرف إيجيبت»

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وقعت مجموعة «إينوك» اتفاقية شراكة مع «بروسيرف إيجيبت»، لتأسيس «إينوك مصر» كأول شركة مسؤولة عن عمليات الشركة في قطاع الزيوت من داخل مصر. وتمثل الاتفاقية امتداداً لخطط مجموعة «إينوك» الرامية إلى توسعة نطاق عملياتها في أهم الأسواق العالمية، بما في ذلك دول القارة الإفريقية.

ستقوم «إينوك مصر» بتسويق وتوزيع الزيوت للاستخدامات التجارية والصناعية والبحرية في مصر.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: قدمت «إينوك» على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية مساهمات كبيرة دعمت مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات، بالإضافة إلى دورها في تطوير عدد من أهم مشاريع البنية التحتية اللازمة لتغطية احتياجات الطاقة على المستوى الوطني. ونحن فخورون بتأسيس «إينوك مصر» لكونها تقدم فرصة استثنائية لمشاركة الخبرات مع «بروسيرف إيجيبت».

وعلق أحمد هاشم، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة «بروسيرف» قائلاً: «على مدار العقد الماضي، عملت مجموعة «بروسيرف» و«بروسيرف إيجيبت» بنجاح على توزيع محفظة متنوعة من الزيوت للاستخدامات التجارية والصناعية والبحرية في مختلف أنحاء مصر، ويرجع الفضل في ذلك إلى فريق عمل التسويق والمبيعات المتميز. وبالمثابرة في العمل والتخطيط، استطاعت «بروسيرف» أن تؤسس بذلك شبكة عالية الأمان والموثوقية من المخازن وأسطولاً ضخماً وبنية تحتية لوجيستية قوية تلبي متطلبات عملائها في جميع المحافظات المصرية البالغ عددها 28 محافظة».

وتتضمن محفظة منتجات «إينوك» مجموعة شاملة من حلول ومنتجات وخدمات الزيوت والشحوم لكافة التطبيقات، بالإضافة إلى منتجاتها الأخرى لتي تتضمن وقود الطائرات، وتجارة أنواع الوقود بالجملة والوقود البديل مثل الغاز الطبيعي المضغوط. ويتم توزيع منتجات المجموعة في أكثر من 60 سوقاً في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب ووسط آسيا والقارة الإفريقية.

وستوظف «إينوك» منتجاتها المتنوعة التي تغطي الاحتياجات كافة في قطاع الطاقة بالإضافة إلى أعمالها الحالية في مجال الزيوت ووقود الطائرات في مصر، مع إمكانية تقديم خدمات إضافية ومشاريع أخرى في قطاع الطاقة في مصر، ودول أخرى في المستقبل.