..و216 مليار درهم التبادل التجاري بين الجانبين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

قال فيل هوجان، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الزراعة: إن حجم التبادل التجاري بين أوروبا والإمارات وصل عام 2017 إلى نحو 216 مليار درهم،«52 مليار يورو».

وأشار هوجان إلى أن حجم التبادل الزراعي بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، بلغ عام 2017 نحو 12.4 مليار درهم «3 مليار يورو».

وكشف هوجان على هامش مشاركته في معرض «جلفود 2019»، عن جهود لإحياء مشاورات إماراتية أوروبية تتعلق باتفاقية للتجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي.

وأوضح هوجان أنه قد أجرى مباحثات مع المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد أكدت ضرورة المضي قدماً لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين، بعد توقف هذه الجهود منذ 10 سنوات بسبب بعض المعوقات المتعلقة بالتعريفات الضريبية.

وقال هوجان: الاتحاد الأوروبي يشارك بقوة في دورة «جلفود 2019»، مشيراً إلى وجود 38 شركة مشاركة في المعرض من 16 دولة أوروبية، تسعى لفرص بيع وتصدير في أنحاء المنطقة وإفريقيا عبر الإمارات.