«عروض ربيع الشارقة» تجذب آلاف الزوار

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اختتمت في الشارقة أمس الأول فعاليات «عروض ربيع الشارقة 2019»، إحدى المبادرات الاقتصادية الموسمية التي تُنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة منذ سنوات ضمن برنامج حملاتها الترويجية الداعمة لقطاعي تجارة التجزئة والسياحة في الإمارة.

ولاقت «عروض الربيع 2019»، التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق التجارية وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، واستمرت على مدى 45 يوماً في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، استحسان شريحة واسعة من الجمهور والتجار وقطاع الأعمال.

ونجحت فعاليات «عروض الربيع» في جذب الآلاف من الزوار والمتسوقين الذين استمتعوا بالحملات المميزة التي أطلقتها المحال التجارية واستفادوا من العروض والتخفيضات التي لامست 80% وصاحبها تقديم باقة كبيرة من الجوائز.

وأكد محمد أحمد أمين مدير عام «غرفة الشارقة» بالوكالة، حرص الغرفة على تنظيم وإطلاق المبادرات النوعية التي تُعزّز من نمو اقتصاد إمارة الشارقة من خلال دعم قطاع الأعمال وتمكين قدراته وممارساته الإيجابية نحو اقتصاد مستدام بالتعاون مع شركاء الغرفة المعنيين بالشأن الاقتصادي من القطاعين الحكومي والخاص.

وقال إبراهيم راشد الجروان منسق عام عروض ربيع الشارقة، إن الحدث يواصل تحقيق الأهداف المرجوة منه بنجاح من خلال المساهمة في تنمية اقتصاد الإمارة، وتعزيز الشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأعلن «سيتي سنتر الشارقة» عن فوز 120 متسوقاً في السحوبات الأسبوعية ال4 التي أجراها المركز ضمن حملته الخاصة بعروض ربيع 2019، مقابل كل عملية شراء بقيمة 200 درهم في أي محل من المحال في «سيتي سنتر»، وكانت الجوائز عبارة عن بطاقات «هدية» من «كارفور هايبر ماركت» بقيمة 500 درهم، وبلغ إجمالي قيمة الهدايا 60 ألف درهم.

فيما أعلن «صحارى سنتر» عن فوز الهندي بريت لولا بالجائزة الكبرى التي خصصها لزواره خلال عروض ربيع 2019، وهي عبارة عن سيارة «أستون مارتن» من طراز (فانتاج 2019). كما أعلن صحارى سنتر عن فوز مانوج كومار بزيارة إلى متحف (JB)، إلى جانب فوز 10 أشخاص آخرين بساعات «أوميغا» الشهيرة والفاخرة.