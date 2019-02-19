50 شركة عالمية في مركز دبي لتجارة القهوة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

أطلق مركز دبي للسلع المتعددة، أمس رسمياً، مركز القهوة الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والذي يمثل منشأة حديثة مكيفة بمساحة تمتد على 7500 متر مربع. ويوفر المركز دعماً لوجستياً فعالاً من حيث التكلفة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تربط بين المنتجين والمشترين للقهوة من الحقل إلى المستهلك، وتشتمل الخدمات الأساسية على التخزين والدعم اللوجستي ومعالجة البن الأخضر وإبرام عقود التحميص والتغليف، بالإضافة إلى المزيد من الخدمات المتخصصة لإعادة تعبئة البن الأخضر وتقييم العينات والتدريب.

وأكد أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، أن المركز من المتوقع أن يستقطب 50 شركة خلال العام الأول، وسيصل إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال عامين، ويسعى لاستقطاب أكبر 20 دولة منتجة للقهوة في إفريقيا والصين والهند وغيرها، مشيراً إلى المركز أيضاً يدرس إطلاق عقود آجلة في القهوة، إلى جانب إمكانية طرح عقود لسلع جديدة مثل الكاكاو.

وقد تم الافتتاح الرسمي للمركز أمس، بحضور حشد من كبار الشخصيات بمن فيهم سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، وحمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، وأحمد محبوب مصبح، مدير «جمارك دبي»، وسالم راشد العويس، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، وإدواردو فونسيكا، سفير جمهورية بنما لدى الإمارات، ورضوان حسن، القنصل العام لجمهورية إندونيسيا لدى الدولة، حيث قاموا بجولة داخل المركز الواقع بالقرب من مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا).

ويحتوي المركز على مختبر لجودة القهوة، ومتخصصين لمراقبة مذاق القهوة، ومركز التدريب المميز لجمعية القهوة المتخصصة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المكاتب التجارية بمساحات مختلفة، ومن المتوقع أن يقوم المركز بمعالجة نحو 20000 طن من البن الأخضر سنوياً، بقيمة تجارية سنوية تصل إلى نحو 367 مليون درهم «100 مليون دولار»، ويأتي افتتاح المركز بهدف جذب المزيد من التبادل التجاري إلى دبي وتحفيز نمو الاقتصاد الوطني.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: «يمثّل افتتاح مركز القهوة، الذي وضعنا أول تصور له في العام 2016، منعطفاً تاريخياً سيعزز مكانة دبي في قلب منظومة التجارة العالمية للقهوة.