شعبة السيارات عن تأجيل وكلاء لطرح موديلات جديدة: "ارتباك وركود"

مصراوي - كتب - محمود أمين:
قال أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن تأجيل بعض وكلاء العلامات التجارية طرح موديلات جديدة في 2019 وتغيير البعض الآخر خطط التسويق يرجع إلى ضعف القوة الشرائية والركود الذي تسود السوق منذ أشهر.
ويواجه سوق السيارات تباطؤًا في حركة المبيعات منذ قرابة 4 أشهر، بسبب عزوف قطاع من المستهلكين عن الشراء وانتشار دعوات مقاطعة الشراء المعروفة بـ"خليها تصدي" لدفع الوكلاء على تخفيض هوامش الأرباح بزعم أنها مبالغ فيها خاصة بعد تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات...
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